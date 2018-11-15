Депутат Госдумы предложил брать налоги с блогеров И ввести ответственность за распространение недостоверной информации

Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) предложил ввести налоги для блогеров. Об этом в четверг депутат сообщил Агентству городских новостей «Москва».

Свинцов предлагает обязать блогеров оформлять свои страницы в соцсетях на юридическое лицо. При этом они смогут легально размещать рекламу и платить налоги с прибыли. Депутат подчеркнул, что любая предпринимательская деятельность в России регулируется законом. Он предложил блогерам выбрать удобный формат налооблажения –стать индивидуальным предпринимателем или оформить общество с ограниченной ответственностью – и работать.

Парламентарий отметил положительные стороны перехода на легальную предпринимательскую деятельность: блогеры, таким образом, могут обезопасить свои аккаунты от кражи и взломов. Свинцов считает, что блогеры буду заинтересованы в оформлении аккаунта на свой паспорт «в офисе компании» и регистрации его как доменное имя на себя или на организацию. Также появится ответственность за распространение недостоверной информации.

Добавим, в четверг Госдума приняла в третьем чтении закон о налогах для самозанятых граждан. Ставка налога для самозанятых граждан составила 4% при оказании услуг физическим лицам, и 6% — юридическим лицам.