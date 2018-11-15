Все новости

15.11.18 / 08:59 Новости / Петербург и Ленобласть

Ленобласть потратит 197 млн рублей на новый Дом культуры в Красном Бору

Его планируют сдать в 2020 году

Коллаж АБН

В поселке Красный Бор Тосненского района Ленинградской области построят новый Дом культуры. Об этом накануне рассказали в правительстве региона.

Согласно проекту, подрядчик возведет двухэтажное здание с зрительным залом на 150 мест, клубными помещениями, библиотекой и спортивным корпусом. Ввод в эксплуатацию намечен на лето 2020 года.

В рамках проекта Ленобласть заключила с подрядчиком госконтракт на 196,6 млн рублей. Строительство осуществляется за счет регионального бюджета в рамках адресной инвестиционной программы областного комитета по строительству.

Ранее сообщалось, что Ленобласть запускает новую программу переселения жителей из аварийного жилья. Как ожидается, в рамках программы новое жилье получат около 11 тыс. человек. Программа рассчитана на 2019-2024 годы. Она оценивается в 11 млрд рублей.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,143 seconds.