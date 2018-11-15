Ленобласть потратит 197 млн рублей на новый Дом культуры в Красном Бору Его планируют сдать в 2020 году

В поселке Красный Бор Тосненского района Ленинградской области построят новый Дом культуры. Об этом накануне рассказали в правительстве региона.

Согласно проекту, подрядчик возведет двухэтажное здание с зрительным залом на 150 мест, клубными помещениями, библиотекой и спортивным корпусом. Ввод в эксплуатацию намечен на лето 2020 года.

В рамках проекта Ленобласть заключила с подрядчиком госконтракт на 196,6 млн рублей. Строительство осуществляется за счет регионального бюджета в рамках адресной инвестиционной программы областного комитета по строительству.

Ранее сообщалось, что Ленобласть запускает новую программу переселения жителей из аварийного жилья. Как ожидается, в рамках программы новое жилье получат около 11 тыс. человек. Программа рассчитана на 2019-2024 годы. Она оценивается в 11 млрд рублей.