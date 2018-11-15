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15.11.18 / 10:33 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге начал работу Международный культурный форум

Основная площадка форума - Главный штаб Эрмитажа

В Петербурге начал работу VII Международный культурный форум. Церемония открытия прошла в Главном штабе Эрмитажа в четверг, передает корреспондент АБН.

Параллельно начала работу Деловая площадка форума в Российском этнографическом музее. Накануне в городе также проходили мероприятия в рамках так называемого «нулевого» дня форума. Форум проходит с 15 по 17 ноября.

Напомним, первый форум прошел в 2012 году по инициативе комитета по культуре Петербурга в здании Михайловского театра. На форуме обсуждают кино, литературу, балет, архитектуру и урбанистику и другие сферы искусства. В этом году количество участников форума, как ожидается, составит 30 тыс. человек из 150 стран. В рамках форума будет вручено несколько наград, в том числе премия «Меценат года».

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