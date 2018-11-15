Московская биржа открылась в плюсе Индекс МосБиржи - 2382,43 пунктов; РТС - 1119,54 пунктов

В четверг торги на Московской бирже начались в зеленой зоне. Индекс МосБиржи к открытию составил 2382,43 пунктов, а индекс РТС стартовал с отметки 1119,54 пунктов.

В первые минуты торгов рублевый индекс растет на 0,21% и составляет 2383,47 пунктов. Долларовый индекс поднялся на 0,74% — до 1125,53 пунктов. Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб считает, что вероятный дневной коридор торгов по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2355-2405 пунктов, по индексу РТС — в границах 1105-1130 пунктов.

Также эксперт отмечает, что рубль продемонстрировал накануне впечатляющий рост. Однако позитив уже отыгран рынком, и для дальнейшего восстановления рубля понадобится новая порция хорошей информации, в четверг он ожидает нейтрального открытия рынка. Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 66,3-67,7 рублей, для европейской валюты — 75,2-76,7 рублей.

В то же время черное золото ночью торговалось стабильно, вблизи отметок $65,9-$66,4 за бочку. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для нефти сорта Brent составляет $65,5-$66,8 за баррель, полагает аналитик.