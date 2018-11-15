Набиуллина: ЦБ нужно все время держать руку на пульсе из-за новых рисков В настоящий момент существует два главных риска

Центробанку РФ необходимо все время держать руку на пульсе из-за появления новых рисков для экономики России. Такое заявление в четверг сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В настоящий момент существует два главных риска, которые являются источниками волатильности. Это колебание цен на сырье и изменения в потоках капитала на финансовые рынки, передает ее слова «Интерфакс».

В случае с последним для стабилизации ситуации необходимы дополнительные меры для поддержания финансовой стабильности, отметила Набиуллина. Россия может использовать для этого автоматически включающиеся валютные свопы, аукционные инструменты предоставления валютного финансирования банкам, а также временные регулятивные послабления для банков. После введения бюджетного правила, таким инструментом стала и приостановка валютных операций в рамках правила.

Напомним, ЦБ приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила в конце августа из-за обвала рубля. В сентябре регулятор решил продлить меру до декабря 2018 года. Тогда в Центробанке пояснили, что мера принята в том числе для снижения волатильности финансовых рынков.