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15.11.18 / 21:09 Новости / Россия и мир

Налоги, нефть, репосты. Итоги четверга

Госдума приняла закон о налоге для самозанятых. Россию устраивает цена на нефть в $70 за баррель. А репосты частично декриминализируют.

Коллаж АБН

Госдума РФ одобрила в третьем чтении закон о введении налога для самозанятых россиян. Налоговая ставка для самозанятых, оказывающих услуги населению, составит 4%, для оказывающих услуги юрлицам – 6%. За неуплату налогов штраф 20% от суммы доходов при первом нарушении, а при втором — 100%.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что цена на нефть около $70 за баррель «вполне устраивает» Россию. Он добавил, что необходима «оптимальная цена и для производителей, и для потребителей».

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о частичной декриминализации репостов. Нарушитель может отделаться штрафом, если преступление, подпадающее под первую часть ст. 282 УК РФ, совершено впервые. При условии, что оно не угрожает основам конституционного строя и безопасности страны.

За последние пять лет Центробанк РФ отозвал более 400 банковских лицензий. За тот же период ЦБ санировал более 30 банков. В 2017 году ЦБ потратил на санацию банков 385,6 млрд рублей.

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