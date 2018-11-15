Генпрокуратура выявила нарушения в ремонте БДТ По фактам нарушений возбуждено три уголовных дела

Генпрокуратура в ходе выездной проверки выявила нарушения в выполнении реставрационных и ремонтных работ БДТ им. Товстоганова. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки Генпрокуратура сообщила, что помещения театра находятся в неудовлетворительном состоянии, несмотря на ремонт и реставрацию здания. В подвале сотрудники прокуратуры обнаружили следы затопления. На фасадах частично разрушена штукатурка и кирпичный слой, а также повреждена кровля. Ремонтные работы выполняли коммерческие организации. Надзорное ведомство внесло представление в Минкультуры РФ с указанием на нарушения. В пресс-службе добавили, что министерство начало ремонтные работы в БДТ. Рабочие уже устранили протечки в Живописном зале. Разрушенную штукатурку восстанавливают и готовят к покраске.

Северо-западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации подала иск о взыскании более 300 млн рублей с подрядчика, который некачественно отремонтировал здание. По материалам прокуратуры возбуждено три уголовных дела.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что после завершения реконструкции БДТ управление СК по Петербургу возбудило уголовное дело о злоупотреблении полномочий. По версии следствия, заказчик «Северо-западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» приняла после ремонта объект с ненадлежащим качеством выполненных работ. Ущерб оценили в 68,7 млн рублей.