Официальный доллар подешевел на 1 рубль 40 копеек Евро – на 1 рубль 20 копеек

В четверг Центробанк РФ опустил курс доллара на 1 рубль 38,16 копеек. Регулятор установил официальный курс в 66,6159 рублей за «американца».

Официальный евро тем временем подешевел на 1 рубль 21,98 копеек. Его курс от ЦБ на пятницу составит 75,5358 рублей.

На Московской бирже основные валюты торгуются в красной зоне. По данным на 15:23 по московскому времени, доллар теряет 50,5 копеек и стоит 66,53 рублей. Курс евро опустился на 72,75 копеек – до 75,23 рублей.