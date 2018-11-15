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15.11.18 / 15:41 Новости / Россия и мир

Официальный доллар подешевел на 1 рубль 40 копеек

Евро – на 1 рубль 20 копеек

курс доллара

Коллаж АБН

В четверг Центробанк РФ опустил курс доллара на 1 рубль 38,16 копеек. Регулятор установил официальный курс в 66,6159 рублей за «американца».

Официальный евро тем временем подешевел на 1 рубль 21,98 копеек. Его курс от ЦБ на пятницу составит 75,5358 рублей.

На Московской бирже основные валюты торгуются в красной зоне. По данным на 15:23 по московскому времени, доллар теряет 50,5 копеек и стоит 66,53 рублей. Курс евро опустился на 72,75 копеек – до 75,23 рублей.

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