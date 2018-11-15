Пиотровский рассказал о новой Стратегии развития музеев Ее создал Союз музеев России

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о новой стратегии развития музеев России. Его выступление состоялось в рамках первого дня Международного культурного форума в четверг.

Как пишет «Фонтанка», по словам Пиотровского, у новой Стратегии музеев две линии: общефилософская и программная. Во-первых, Стратегия подразумевает, что музеи и культура находятся в России в особом положении: «Учреждения культуры – нестандартные, их нужно «вынуть» из системы организации услуг и создать новый тип учреждений со своими особыми правилами внутренней жизни», — приводит «Фонтанка» слова Пиотровского.

«Программная» линия описывает, на чем должна основываться работа музеев. «Это обеспечение большей самоорганизации, их автономии, строительства открытых фондохранилищ, полная доступность коллекций по их иерархическому способу, это создание спутников и кластеров, расширение деятельности по всей России. И это качественные критерии оценки деятельности музеев», — перечислил Пиотровский.

Новая Стратегия развития музеев была одобрена накануне в Союзе музеев России. Стратегия готовится по поручению президента России. В прошлом году после заказа Минкульта музейщикам предложили первый вариант Стратегии, но они ее отвергли как слишком формальную, и подготовили новый проект самостоятельно.