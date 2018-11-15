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15.11.18 / 14:55 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге появилась карта самых аварийных участков дорог

По карте можно узнать о мерах предотвращения ДТП

В Петербурге создали наглядную карту с отметками участков с наибольшей вероятностью ДТП. Об этом в четверг сообщили в аппарате депутата ЗакСа Петербурга Алексея Цивилева.

На карте отмечено 175 самых аварийно-опасных точек на дорогах. Проект создан по инициативе члена комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Алексея Цивилева на основе данных управления НИБДД по Петербургу и Ленобласти за 2017 год.

На интерактивной карте указаны первоочередные меры по устранению причин ДТП. Инициатор проекта Алексей Цивилев отметил, что в навигаторах должны появиться предупреждения о наиболее опасных участках дорог. При этом не все участки официально считаются «аварийно-опасными». Карта привлечет внимание водителей к таким зонам. Парламентарий считает, что предупреждения об опасном участке повысит бдительность автомобилистов.

Отметим, наиболее распространенными причинами аварий является превышение скорости, несоблюдение дистанции и правил дорожного движения на перекрестках. Под определение «аварийно-опасных» подпадают участки протяженностью от 200 м, либо перекрестки, на которых за один год случилось от трех аварий одного вида, либо от 5 различного вида. При условии, что в этих ДТП погибли люди, либо есть пострадавшие.

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