УФАС приостановило три конкурса на украшение Петербурга к Новому году На 33,7 млн рублей

Управление ФАС по Петербургу приостановило три аукциона СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» на украшение города к Новому году. Об этом в ведомстве сообщили накануне.

Речь идет о конкурсе на поиск подрядчика на украшение мостов Александра Невского и Сампсониевского, Вознесенского и Большого проспектов Петроградской стороны, а также по размещению в городе новогодних искусственных елей. Общая сумма контрактов составляет порядка 33,7 млн рублей.

Как уточнили в антимонопольном ведомстве, жалобу подало ООО «Иллюминация». УФАС рассмотрит заявления 15 и 16 ноября.

Ранее петербургское УФАС рассмотрело еще несколько жалоб на аукционы на новогоднее оформление города. Два заявления – на украшение Московского проспекта, Ушаковской развязки и Красногвардейского бульвара – ведомство признало необоснованными. Еще две жалобы были удовлетворены.