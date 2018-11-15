Все новости

15.11.18 / 20:11 Банки / Новости / Россия и мир

Group-IB выявила хакерскую атаку на банки от лица ЦБ

Хакеры разослали письма более 50 банкам

Фото: vistanews.ru

Международная компания по предотвращению и расследованию киберпреступлений и мошенничеств Group-IB 15 ноября зафиксировала хакерскую атаку на российские банки от лица Центрального Банка России. Об этом в компании сообщили в четверг.

Согласно данным компании, атаку совершила хакерская группа Silence. С подделанного почтового адреса ЦБ хакеры массово разослали письма с вложениями, при загрузке которого получатель скачивал инструмент Silence.Downloader. Целью атаки было получить логин и пароль пользователя.

Эксперты Group-IB считают, что кто-то из участников преступной группы легально работает в финансовом секторе, так как письма были похожи на официальные рассылки ЦБ. Адресатами 15 ноября стали около 50 российских и 5 зарубежным банков. В пресс-службе компании уточняют, что исходя из данных по прошлым атакам, можно предположить, что атака была направлена на более 100 организаций.

Ранее, 23 октября, банки атаковала группа MoneyTaker. На этот раз хакеры действовали от почтового имени ФинЦЕРТа, структуры Департамента информационной безопасности ЦБ. Во вредоносных письмах этой группы находились пять вложений, похожих на официальные документы ЦБ, которые загружались на ПК пользователя и «крали» личные данные. При этом используемые при атаке сервера уже были «замечены» в деятельности MoneyTaker. В случае с этой хакерской группой, эксперты предполагают, что образцы официальных рассылок главного банка хакеры получили после предыдущих атак на сотрудников российских банков.

Отметим, по данным Group-IB, обе хакерские группы являются одними из самых опасных для российских и международных финансовых компаний. Преступная группа MoneyTaker пользуются различными видами хакерских атак – от фишинга до drive by атаки. А группа Silence пользуется только одним методом – фишинговыми письмами. Но, по словам представителя Group-IB Рустама Миркасымова, они подходят к оформлению писем тщательнее своих коллег.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,758 seconds.