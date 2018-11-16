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16.11.18 / 14:35 Новости / Россия и мир

Правительство выделит 2 млрд рублей на закупку машин у предприятий Дерипаски

И 1,5 млрд для предоставления скидки покупателям машин на газомоторном топливе

Правительство РФ планирует выделить Росгвардии из резервного фонда 2018 года 2 млрд рублей на закупку транспортных средств у завод «Урал» ‎и «Арзамасского машиностроительного завода». Об этом стало известно в пятницу из проекта постановления правительства, опубликованного на сайте regulation.gov.ru.

Проект постановления подготовил Минпромторг по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева. Согласно пояснительной записке, эта мера обеспечит дополнительную загрузку производства предприятий, которые оказались под санкциями. А также решит «ряд задач, связанных с безопасностью страны». Завод «Урал» ‎и «Арзамасский машиностроительный завод» входят в группу компаний Олега Дерипаски. При этом в постановлении уточняется, что контракты будут заключены только с этими двумя предприятиями из-за сжатых сроков.

В проекте постановления предлагается закупить у Дерипаски около 600 машин на условиях авансирования до 100%. Также в связи с планом правительства к 2020 году повысить уровень пользования автомобилями на природном газе, в документе предлагается выделить 1,5 млрд рублей предприятиям, чтобы они могли предоставлять покупателям скидки на транспортные средства на газомоторном топливе.

Напомним, в апреле текущего года Олег Дерипаска и его компании были включены в список лиц, которым запрещен доступ к финансовой системе США. Все операции с подконтрольной Дерипаске группой ГАЗ должны быть прерваны до 7 января.

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