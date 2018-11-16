Беглов внес в ЗакС еще одну поправку к проекту бюджета Петербурга на 2019 год

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение Законодательного собрания города еще одну поправку к проекту бюджета на 2019 год. Об этом в пятницу сообщили в Смольном.
Новая поправка предусматривает перераспределение бюджетных средств на 4 млрд рублей. Бюджетно-финансовый комитет ЗакСа рассмотрит ее в понедельник, после чего поправку вынесут на пленарное заседание городского парламента.
Напомним, о первой поправке Беглова ко второму чтению стало известно в начале ноября. Она предлагает увеличить доходы и расход казны синхронно на 15,5 млрд рублей. Дополнительные средства выделяются на образование, здравоохранение и соцподдержку.
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