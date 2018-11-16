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16.11.18 / 18:48 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Беглов внес в ЗакС еще одну поправку к проекту бюджета Петербурга на 2019 год

Подразумевает перераспределение расходов на 4 млрд рублей

бюджет

Коллаж АБН

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение Законодательного собрания города еще одну поправку к проекту бюджета на 2019 год. Об этом в пятницу сообщили в Смольном.

Новая поправка предусматривает перераспределение бюджетных средств на 4 млрд рублей. Бюджетно-финансовый комитет ЗакСа рассмотрит ее в понедельник, после чего поправку вынесут на пленарное заседание городского парламента.

Напомним, о первой поправке Беглова ко второму чтению стало известно в начале ноября. Она предлагает увеличить доходы и расход казны синхронно на 15,5 млрд рублей. Дополнительные средства выделяются на образование, здравоохранение и соцподдержку.

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