Беглов внес в ЗакС еще одну поправку к проекту бюджета Петербурга на 2019 год Подразумевает перераспределение расходов на 4 млрд рублей

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение Законодательного собрания города еще одну поправку к проекту бюджета на 2019 год. Об этом в пятницу сообщили в Смольном.

Новая поправка предусматривает перераспределение бюджетных средств на 4 млрд рублей. Бюджетно-финансовый комитет ЗакСа рассмотрит ее в понедельник, после чего поправку вынесут на пленарное заседание городского парламента.

Напомним, о первой поправке Беглова ко второму чтению стало известно в начале ноября. Она предлагает увеличить доходы и расход казны синхронно на 15,5 млрд рублей. Дополнительные средства выделяются на образование, здравоохранение и соцподдержку.