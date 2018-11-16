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16.11.18 / 18:57 Новости / Россия и мир / Рынки

Московская биржа закрылась разнонаправленно

Индекс Мосбиржи 2372,67; индекс РТС 1134,93

Фото АБН

Торги пятницы на Московской бирже закрылись разнонаправленно. Индекс Мосбиржи опустился на 0,37% до 2372,67 пункта, индекс РТС вырос на 0,34% до 1134,93 пункта.

Как отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова, российский фондовый рынок к концу недели успокоился. Поддержка индекса Мосбиржи находится на 2345 пунктах, индекс РТС расположился в пределах 1115-1140 пунктов и начнет новую неделю в этом же коридоре. «Пока внешний фон нейтрален, у инвесторов есть возможность выкупать предыдущие продажи и двигаться внутри рынка, но как только геополитика обострится, деваться будет некуда», — говорит Бодрова.

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