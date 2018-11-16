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16.11.18 / 18:20 Новости / Россия и мир / Экономика

Bloomberg оценил потери экономики России от санкций

По данным издания, санкции привели к замедлению темпа роста экономики

Bloomberg провел исследование влияния санкций на Россию и выяснил, что экономика страны на 6% меньше, чем была бы без санкций. Об этом издание сообщило в пятницу.

Эксперты подчеркнули, что введенные с 2014 года санкции США и Евросоюза способствовали замедлению темпа роста российской экономики. Падение цен на нефть играет меньшую роль по сравнению с санкциями, говорится в исследовании. Другими факторами, негативно повлиявшими на экономику, Bloomberg назвал политику Центробанка в вопросе снижения инфляции, а также распродажу активов на развивающихся рынках. ВВП России, по оценкам экономистов, на 10% меньше, чем прогнозировалось бы в 2013 году.

Из-за политики накопления резервов для стабилизации экономики, ограничительные меры не вызвали у России того «шока, который мог ждать другие страны», утверждает издание. При этом предполагается, что санкции помешают росту экономику на 3% в 2021 году. Стабильный рост в 3% моно будет достигнуть только при резком повышении производительности труда, считают эксперты Bloomberg.

Добавим, ранее газета The Wall Street Journal сообщило о том, что российский план по уменьшению дедолларизации в собственной экономике уже принес результаты. По данным издания, доля долларовых вкладов банках России в сентябре текущего года упала до 26% по сравнению с 37% в 2016 году. Доля доходов экспорта в долларах снизилась до 68%. При этом доля торговли в юанях выросла до 19%.

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