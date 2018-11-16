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16.11.18 / 17:59 Новости / Общество / Россия и мир

Международное бюро мер и весов изменило эталон килограмма

Теперь это формула

Международное бюро мер и весов изменило эталон килограмма. Решение принято в пятницу на 26-ой Генеральной конференции по мерам и весам, прямая трансляция велась на официальном YouTube-канале конференции.

Ученые решили использовать в качестве эталона основанную на принципах квантовой физики универсальную формулу. Такое решение принято в рамках перехода к обновленной Международной системе единиц. Также новые эталоны получили кельвин, ампер и моль.

Отметим, ранее эталоном килограмма был цилиндр из платино-иридиевого сплава. Его хранили в Международном бюро мер и весов. Добавим, ученые уже обновили ряд других стандартов в рамках обновления системы единиц. В частности, изменены эталоны секунды, метра и канделы.

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