Международное бюро мер и весов изменило эталон килограмма Теперь это формула

Международное бюро мер и весов изменило эталон килограмма. Решение принято в пятницу на 26-ой Генеральной конференции по мерам и весам, прямая трансляция велась на официальном YouTube-канале конференции.

Ученые решили использовать в качестве эталона основанную на принципах квантовой физики универсальную формулу. Такое решение принято в рамках перехода к обновленной Международной системе единиц. Также новые эталоны получили кельвин, ампер и моль.

Отметим, ранее эталоном килограмма был цилиндр из платино-иридиевого сплава. Его хранили в Международном бюро мер и весов. Добавим, ученые уже обновили ряд других стандартов в рамках обновления системы единиц. В частности, изменены эталоны секунды, метра и канделы.