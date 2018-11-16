Официальные доллар и евро перед выходными подешевели более чем на 60 копеек Доллар 65,9931; евро 74,9022

Официальные курсы доллара и евро подешевели более чем на 60 копеек. Курс доллара на выходные составляет 65,9931 пункта, курс евро – 74,9022 пункта.

Доллар по сравнению с курсом на пятницу теряет 62,28 копейки. Евро – 63,36 копейки.

На торгах Московской биржи в пятницу основные иностранные валюты торгуются в зеленой зоне. Доллар по фиксингу на 13:32 занимает позицию около 66 рублей с ростом на 17,5 копейки. Евро стоит более 74,85 рубля с ростом на 17,25 копейки. «Ключевым драйвером для укрепления рубля является отсутствие прогресса в пакетах антироссийских санкций. Однако стоит понимать, что это в чистом виде спекулятивный драйвер», — отмечает директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев.