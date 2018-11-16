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16.11.18 / 15:02 Новости / Общество / Россия и мир

Правительство расширило программу льготных авиаперевозок

Теперь ей могут воспользоваться и многодетные семьи

Правительство РФ утвердило постановление о внесении изменений в программу субсидирования внутренних авиаперевозок. Об этом стало известно в пятницу из постановления, опубликованного на сайте правительства.

По новым правилам субсидирования, льготная программа авиаперевозок предоставляется и членам многодетных семей. Кроме этого, программа теперь будет действовать круглый год. Изменилась и дальность маршрутов, включенных в программу. Она увеличена до 3 тыс. км в Дальневосточном и Сибирском округах, во всех остальных – до 1,5 тыс. км. Количество маршрутов с Дальнего Востока и обратно также выросло с 73 до 152.

Отметим, постановление подготовлено по поручению президента по итогам «Прямой линии» с Путиным в июне текущего года. Ранее субсидировались только авиаперевозки, осуществляемые с 1 марта по 1 декабря. В середине октября «Аэрофлот» сообщал о возобновлении продажи льготных билетов. До этого выделенные государством на субсидирование авиаперевозок деньги заканчивались уже два раза.

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