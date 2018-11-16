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16.11.18 / 17:06 Новости / Россия и мир

«Мегафон» и Mail.Ru Group стали совладельцами «Ситимобил»

«Мегафону» принадлежит большая часть акций Mail.Ru Group

Mail.ru Group и «Мегафон» стали владельцами около 18% и 16% акций онлайн-сервиса такси «Сити-Мобил» по итогам первого раунда инвестиций. Об этом в пятницу сообщил руководитель сервиса Арам Аракелян.

Как передает ТАСС, первый раунд состоял из двух этапов. Арам Аракелян остался главным владельцем сервиса. При этом компания достигла всех запланированных показателей. Полученные средства он планирует направить на развитие сервиса в регионах. Общую сумму инвестиций Аракелян не назвал.

Добавим, «Мегафону» принадлежит 63,8% акций Mail.ru Group с правом голоса. В апреле текущего года стало известно, что «Мегафон» и Mail.ru Group планируют инвестировать в серсив и получить до 57% акций. При этом компании в этой сделке выступали в качестве отдельных инвесторов. Ранее «Ситимобил» являлся офлайн-сервисом вызова такси. С тех пор, как компания перешла на онлайн-площадку, более 65% заказов осуществляется через приложение.

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