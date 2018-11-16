МФЦ опровергло информацию СМИ о персональных данных в общем доступе С помощью которых можно взять микрозаймы на чужое имя

ГБУ МФЦ Москвы опровергло материал «Коммерсанта» о том, что персональные данных граждан оказались в общем доступе. Об этом учреждение сообщило в пятницу.

Ранее газета «Коммерсант» опубликовала материал о том, что в Москве на компьютерах общего доступа в МФЦ находятся сканы паспортов и других документов граждан. Источники издания отметили, что с помощью этих данных можно получить микрозаймы или доступ к банковским счетам людей.

Пресс-служба центра госуслуг подчеркнула, что «Коммерсант» не уточнил, в каких конкретно центрах обнаружены персональные данные. Некоторые пользователи оставляют на компьютерах общего пользования в центрах сканы личных документов, несмотря на напоминания учреждения удалять все личные данные, говорится в ответе МФЦ на запрос издания. Также, по их словам, администраторы учреждения раз в день очищают компьютеры от оставленных файлов.

В пресс-службе добавили, что компьютеры общего пользования предназначены для самостоятельного получения гражданами госуслуг. При этом сотрудники центров несут ответственность за конфиденциальность персональных данных при непосредственном предоставлении госуслуг.

Напомним, в пятницу «Коммерсант» сообщил, что сотрудники издания обнаружили на компьютерах общего пользования в нескольких МФЦ в Москве «сотни разных документов». Среди них копии паспортов, СНИЛС, анкет с указанием мобильных телефонов, реквизитов счетов в банках. По словам издания, пользователи после завершения работы с компьютером забывают удалить файлы. А сотрудники МФЦ «также не озаботились этим». Также издание прокомментировало ответ МФЦ о том, что по внутренним правилам администраторы центров раз в день очищают компьютеры. По данным «коммерсанта», эти правила «нередко нарушаются».