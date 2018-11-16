Ученые: При обнюхивании и осмотре еды организм начинает готовить печень к приему пищи Смотреть и нюхать надо в течение пяти минут

Ученые из Института исследований метаболизма им. М.Планка в Кельне установили, что при обнюхивании и осмотре еды организм начинает готовить печень к приему пищи. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell.

Авторы работы проводили исследование на мышах. Ученые установили, что сигнальные пути mTOR и xbp1 активизируются при восприятии мышами еды в течение пяти минут. Эти сигнальные пути обычно включаются только при восприятии печенью аминокислот из переваренной еды, что способствует усвоению белка в эндоплазматическом ретикулуме (ЭПР).

Исследователи уверены, что их открытие поможет в изучении ожирения и диабета. Они планируют продолжить эксперименты о выяснении влияние белка на выброс инсулина.

Отметим, ранее медики сообщили, что у пациентов с диабетом повышен риск рака поджелудочной. Он выше в 2,3 раза. Это не распространяется на другие виды рака, уточнили ученые.