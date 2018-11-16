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16.11.18 / 09:42 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Метрополитен сообщил об ограничении входа на станцию «Ломоносовскую» по будням до февраля

Из-за ремонта эскалатора

Фото АБН

ГУП «Петербургский метрополитен» сообщил об ограничении входа на станцию «Ломоносовскую» по будням до февраля. Соответствующее заявление организация сделала в пятницу.

Вход на станцию станет ограничен по будням с 7:50 часов до 9:00 часов. Ограничения будут действовать с 19 ноября 2018 года до 1 февраля 2019 года. Причина – ремонт эскалатора.

Отметим, ранее метрополитен сообщил об изменении режима работы станции «Невский проспект». Организация в октябре начала закрывать вестибюль 1 по вечерам в будние дни. Причина аналогичная – ремонт эскалатора. Ограничение будет действовать до 12 декабря. При этом, метрополитен объяснил частый ремонт эскалаторов осторожностью.

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