Метрополитен сообщил об ограничении входа на станцию «Ломоносовскую» по будням до февраля Из-за ремонта эскалатора

ГУП «Петербургский метрополитен» сообщил об ограничении входа на станцию «Ломоносовскую» по будням до февраля. Соответствующее заявление организация сделала в пятницу.

Вход на станцию станет ограничен по будням с 7:50 часов до 9:00 часов. Ограничения будут действовать с 19 ноября 2018 года до 1 февраля 2019 года. Причина – ремонт эскалатора.

Отметим, ранее метрополитен сообщил об изменении режима работы станции «Невский проспект». Организация в октябре начала закрывать вестибюль 1 по вечерам в будние дни. Причина аналогичная – ремонт эскалатора. Ограничение будет действовать до 12 декабря. При этом, метрополитен объяснил частый ремонт эскалаторов осторожностью.