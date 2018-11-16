В Петербурге в день приезда Путина образовались семибалльные пробки И шестибалльные

В Петербурге в день приезда президента России Владимира Путина на Международный культурный форум образовались семибалльные пробки. Об этом в пятницу свидетельствует сервис «Яндекс.Пробки».

За последние полчаса трафик стал менее интенсивным – с восьми баллов его уровень дошел до шести баллов. Движение осложнено в основном в центре города: на набережной Кутузова, на Литейном проспекте, на Садовой улице, у площади Восстания, на Вознесенском проспекте. Особенно сильные пробки – рядом с Мариинским театром, где пройдет гала-открытие форума.

Также ранее СМИ писали о том, что из-за форума у петербуржцев были проблемы со связью. Напомним, форум проходит с 15 по 17 ноября. Основная площадка форума – Главный штаб Эрмитажа. Накануне петербуржцы также были недовольны перекрытиями дорог из-за форума. Ограничения ввели на набережной Мойки и рядом с Мариинским театром.