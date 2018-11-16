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16.11.18 / 11:31 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Поезда Петербург-Москва задерживаются на два часа

Из-за технических проблем

Поезда Петербург-Москва задерживаются на два часа. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Причина задержки – технические проблемы на перегоне Осеченка – Спирово. Поезда опаздывает от 20 минут до двух часов, уточнили в ОЖД. Там отметили, что специалисты организации принимают меры по минимизации задержек.

Добавим, в октябре в Петербурге произошел сбой в движении электричек. Причиной стало поваленное на электричку дерево. Происшествие произошло на станции Новая Деревня.

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