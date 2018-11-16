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16.11.18 / 15:39 Новости / Общество / Россия и мир

Правительство обещает повысить качество продуктов в потребительской корзине

Существующая потребкорзина составлена в 2012 году


Зампредседателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что в 2021 году правительство улучшит качество минимального набора продуктов в потребительской корзине. Об этом Голикова сообщила на «Деловом завтраке» в «Российской газете».

При пересмотре потребительской корзины планируется приблизить качество продуктов к рациональным нормам здорового питания. А соотношение стоимости непродовольственных товаров со стоимостью продуктов пересмотрят с учетом изменившихся расходов малоимущих хозяйств. Также вице-премьер сообщила, что для пересмотра потребительской корзины в Минтруде собрали рабочую группу из представителей Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и других заинтересованных организаций.

Напомним, состав и объем существующей потребительской корзины установлен до 2021 года. По закону потребительская корзина пересматривается через каждые пять лет. Но в 2017 году было принято решение временно оставить существующую корзину, разработанную в 2012 году. Это связано с решением правительства уравнять сначала МРОТ и прожиточный минимум.

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