Правительство обещает повысить качество продуктов в потребительской корзине Существующая потребкорзина составлена в 2012 году



Зампредседателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что в 2021 году правительство улучшит качество минимального набора продуктов в потребительской корзине. Об этом Голикова сообщила на «Деловом завтраке» в «Российской газете».

При пересмотре потребительской корзины планируется приблизить качество продуктов к рациональным нормам здорового питания. А соотношение стоимости непродовольственных товаров со стоимостью продуктов пересмотрят с учетом изменившихся расходов малоимущих хозяйств. Также вице-премьер сообщила, что для пересмотра потребительской корзины в Минтруде собрали рабочую группу из представителей Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и других заинтересованных организаций.

Напомним, состав и объем существующей потребительской корзины установлен до 2021 года. По закону потребительская корзина пересматривается через каждые пять лет. Но в 2017 году было принято решение временно оставить существующую корзину, разработанную в 2012 году. Это связано с решением правительства уравнять сначала МРОТ и прожиточный минимум.