Промпроизводство в России с начала года выросло на 3% Сильно подскочило по сравнению с ноябрем

Промышленное производство в России с начала 2018 года выросло на 3%. Об этом в пятницу сообщили в Росстате.

В октябре 2018 года промышленное производство увеличилось по сравнению с октябрем 2017 года на 3,7%. По сравнению с сентябрем текущего года рост промышленного производства составил 5,8%.

В сфере добычи полезных ископаемых рост за десять месяцев составил 3,3%. Обрабатывающие производства показали рост на 3,2%.

Напомним, в прошлом году промышленное производство за 12 месяцев выросло на 1% год к году. При этом в декабре промпроизводство снизилось по сравнению с декабрем 2016 года, но выросло по сравнению с ноябрем 2017 года. В сегменте добычи полезных ископаемых был виден рост на 2%.