Все новости

16.11.18 / 18:27 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Путин в Петербурге решил проверить одну из аптек

Вместе с Бегловым

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Петербург решил проверить работу одной из аптек, в том числе наличие лекарств первой необходимости. Это произошло в пятницу.

Как пишет ТАСС, Путин ехал с совещания по лекарственным препаратам на площадке завода «Герофарм» и предложил остановиться у аптеки «Вита-Экспресс» на Железнодорожной улице. Президент вызвал заведующую аптекой и спросил ее о наличии препаратов первой жизненной необходимости.

Вместе с президентом в аптеку зашел временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. Заведующая аптеки пожаловалась, что им не разрешают делать крупный крест на вывеске, чтобы не портить исторический облик района. Беглов пообещал «разобраться».

Напомним, ранее Путин провел на заводе «Герофарм» совещание о мерах по повышению эффективности лекарственного обеспечения россиян. Также в пятницу Путин прибудет на гала-открытие Международного культурного форума. Оно пройдет на Новой сцене Мариинского театра.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,157 seconds.