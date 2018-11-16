Путин в Петербурге решил проверить одну из аптек Вместе с Бегловым

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Петербург решил проверить работу одной из аптек, в том числе наличие лекарств первой необходимости. Это произошло в пятницу.

Как пишет ТАСС, Путин ехал с совещания по лекарственным препаратам на площадке завода «Герофарм» и предложил остановиться у аптеки «Вита-Экспресс» на Железнодорожной улице. Президент вызвал заведующую аптекой и спросил ее о наличии препаратов первой жизненной необходимости.

Вместе с президентом в аптеку зашел временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. Заведующая аптеки пожаловалась, что им не разрешают делать крупный крест на вывеске, чтобы не портить исторический облик района. Беглов пообещал «разобраться».

Напомним, ранее Путин провел на заводе «Герофарм» совещание о мерах по повышению эффективности лекарственного обеспечения россиян. Также в пятницу Путин прибудет на гала-открытие Международного культурного форума. Оно пройдет на Новой сцене Мариинского театра.