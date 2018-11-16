Путин отметил востребованность Международного культурного форума Потому что культура несет миротворческую миссию

Президент России Владимир Путин отметил востребованность Международного культурного форума. Такое заявление он сделал в пятницу, выступая на гала-открытии форума.

По его словам, петербургский форум востребован, потому что культура не имеет границ. Культура играет роль миротворца и сближает народы вопреки экономическим и политическим трудностям, сказал президент России.

О востребованности форума говорит и количество его участников, считает президент. Он напомнил, что в 2012 году в форуме приняли участие 300 человек. В этом году – 30 тыс. человек, что говорит о стократном росте.

Напомним, в этом году Международный культурный форум проходил в седьмой раз. Даты проведения форума – 15-17 ноября. Основной площадкой форума стал Главный штаб Эрмитажа.