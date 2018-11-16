Путин посетит гала-открытие VII Международного культурного форума в Петербурге И проведет совещание

Президент Росси Владимир Путин посетит гала-открытие VII Международного культурного форума в Петербурге. Об этом в пресс-службе Кремля сообщили в пятницу.

Также глава государства проведет в городе совещание по проблемам обеспечения лекарствами. В частности, Путин планирует рассмотреть меры для повышения эффективности системы по обеспечению лекарствами, механизмы контроля за качеством препаратов и практику закупок лекарств в регионах. В пресс-службе отметили, что с докладом должна выступить министр здравоохранения Вероника Скворцова и возглавляющий рабочую группу по подготовке к совещанию губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Добавим, Международный культурный форум проходит в Петербурге с 15 по 17 ноября. Накануне в рамках мероприятия прошло вручение премии «Меценат года». Премию получила председатель правления ГК «Трио» Евгения Уваркина. Она стала первой женщиной, отмеченной этой наградой за все годы проведения премии.