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16.11.18 / 21:48 Новости / Петербург и Ленобласть

Река Новая в Петербурге оказалась загрязнена спиртом

Дозировка этилового спирта превышена в 5,4 тыс. раз, по бутиловому спирту в 17,7 раза

Фото: «Красивый Петербург»

Река Новая в Петербурге оказалась загрязнена спиртом, ацетоном и этиленгликолем. Об этом в пятницу сообщили в Ленинградском следственном отделе на транспорте.

Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении правило обращения экологически опасных веществ и отходов. Лабораторные анализы воды показали, что концентрация этилового спирта в реке Новая превышена в 5,4 тыс. раз, по бутиловому спирту – в 17,7 раза, по изопропиловому спирту – в 5,4 раза, по ацетону в 3 раза и по этиленгликолю в 640 раз. В СК отметили, что продолжают расследование дела.

Напомним, накануне петербургский арбитраж отменил штраф аэропорту «Пулково» из-за загрязнения реки Новой. Суд установил, что федеральный и региональный экологический надзор осуществляют различные органы с различным перечнем поднадзорных объектов. При этом комитет по природопользованию является региональным органом госнадзора, а «Пулково» подлежит федеральному контролю и входит в перечень поднадзорных Росприроднадзору объектов. Суд признал незаконным постановление комитета, в связи с превышением ведомством полномочий. Кроме этого штраф назначили после истечения срока давности.

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