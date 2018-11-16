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16.11.18 / 17:37 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

СМИ: Ротенберг обменял яхт-клуб на Бычьем острове на земли Минобороны в Москве

На Бычьем острове теперь ждут кадетов

Дорога к острову Бычий

Бизнесмен Аркадий Ротенберг обменял недостроенный спортивно-гостиничный комплекс на Бычьем острове в Петербурге на два участка министерства обороны в Москве – на Хорошевском и Варшавском шоссе. Об этом со ссылкой на документы в пятницу пишет РБК.

Обмен произошел между Управлением имуществом спецпроектов (УИСП) Минобороны и спортивным клубом дзюдо «Явара-Нева», принадлежащем Ротенбергу. Об этой сделке в октябре писал «Росбалт», теперь информация подтверждается Росреестром. Теперь на Бычьем острове, согласно данным СМИ, расположится кадетский корпус. Данные о переходе прав на участки Минобороны на Хорошевском шоссе и на Варшавском шоссе содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

Отметим, Ротенберг возглавил клуб «Явара-Нева» в 1998 году. Президент России Владимир Путин является почетным президентом клуба. «Явара-Нева» располагается на Каменном острове в Петербурге. Остров Бычий клуб получил в 2005 году. За эти земли «Явара-Нева» должен был перечислить в бюджет города почти 20 млн рублей и потратить еще 88 млн рублей на берегоукрепление. В прошлом году тогдашний губернатор города Георгий Полтавченко говорил, что в 2018 году на Бычьем острове откроют развлекательный центр и яхт-клуб на деньги инвестора.

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