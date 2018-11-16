Сбербанк совместно с «МаксимаТелеком» запустили онлайн-игру по Wi-Fi в метро Москвы и Петербурга Для всех пользователей

«Спасибо от Сбербанка» совместно с оператором «МаксимаТелеком» запустили онлайн-игру по WiFi в метрополитенах Москвы и Петербурга. Об этом в Сбербанке сообщили в пятницу.

Начать игру можно прямо в браузере мобильного телефона при подключении к бесплатной сети Wi-Fi в метрополитене, уточнили АБН в пресс-службе Сбербанка. Организация отметила, что в играть могут все пользователи Wi-Fi — не только клиенты банка.

Игра получила название «Уровни привилегий. Спасибо от Сбербанка». Она построена по схеме Runner — пользователь должен управлять бегущим персонажем и преодолевать препятствия. Также персонажу требуется собирать бонусы «Спасибо», телефоны и банковские карты. Всего в игре четыре уровня сложности по аналогии с уровнями бонусной программы банка.

Отметим, ранее Сбербанк ввел в приложении «Сбербанк Онлайн» возможность позвонить в банк. Пользователь может делать бесплатные звонки при подключении Wi-Fi из любой точки мира. Для устройств на iOS функции стала доступна в июне 2019 года, для устройств на системе Android — в ноябре.