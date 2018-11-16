Все новости

16.11.18 / 20:18 Новости / Россия и мир

В России стартуют продажи спецсерии Range Rover

Стоимость автомобиля составляет от 6933000 рублей

В России стартовали продажи новой специальной серии автомобилей Range Rover. Об этом в Jaguar Land Rover сообщили в пятницу.

Специальную серию разработали на базе комплектации HSE 2019 модельного года. Стоимость составляет от 6933000 рублей, пишет «Автостат».

Автомобили доступны с трехлитровым дизельным двигателем V6 с мощностью 249 лошадиных сил. В базовое оснащение входят система полного привода с двухступенчатой коробкой передач. Также для этой версии доступны несколько специальных опций – подогрев, отделка, настраиваемая подсветка слона и другие.

Отметим, в конце октября стало известно, что Jaguar привезет в Россию специальную версию автомобиля F-Type. Модификация создана на базе F-Type R-Dynamic в версиях купе и кабриолет и доступна с четырех- и шестицилиндровыми двигателями.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,146 seconds.