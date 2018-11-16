В России стартуют продажи спецсерии Range Rover Стоимость автомобиля составляет от 6933000 рублей

В России стартовали продажи новой специальной серии автомобилей Range Rover. Об этом в Jaguar Land Rover сообщили в пятницу.

Специальную серию разработали на базе комплектации HSE 2019 модельного года. Стоимость составляет от 6933000 рублей, пишет «Автостат».

Автомобили доступны с трехлитровым дизельным двигателем V6 с мощностью 249 лошадиных сил. В базовое оснащение входят система полного привода с двухступенчатой коробкой передач. Также для этой версии доступны несколько специальных опций – подогрев, отделка, настраиваемая подсветка слона и другие.

Отметим, в конце октября стало известно, что Jaguar привезет в Россию специальную версию автомобиля F-Type. Модификация создана на базе F-Type R-Dynamic в версиях купе и кабриолет и доступна с четырех- и шестицилиндровыми двигателями.