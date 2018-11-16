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16.11.18 / 10:21 Новости / Россия и мир

Торги на Мосбирже открылись в плюсе

Индекс Мосбиржи – 2387,08 пунктов; индекс РТС – 1141,76 пунктов

Московская биржа

Коллаж АБН

Московская биржа в пятницу открылась в плюсе. Индекс Мосбиржи по фиксингу на 10:00 по московскому времени поднялся на 0,24% до 2387,08 пунктов. А индекс РТС вырос на 0,94% и составил 1141,76 пунктов.

Накануне Мосбиржа закрылась также в зеленой зоне. Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб отметил, что восстановление нефти обеспечило рост индексов и отсрочка угрозы нового пакета финансовых санкций от США. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,12%, долларовый индекс РТС на фоне падения доллара, как и в среду, вырос гораздо сильнее, на 1,24%.

Среди лидеров роста: «Мечел» (+3,93%) и «Пятерочка» (+3,13%). Аналитик предполагает, что дневной диапозон по индексу МосБиржи колеблется в пределах значений 2355-2405 пунктов, по индексу РТС — 1120-1140 пунктов.

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