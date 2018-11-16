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16.11.18 / 17:41 Новости / Россия и мир

Бывший участок Минобороны продали за 2,4 млрд рублей

Его купила компания «Ситизен»

Фото АБН

Участок земли, ранее принадлежавший Минобороны, продали на аукционе за 2 374 400 000 рублей. Об этом в пятницу стало известно из трансляции аукциона на сайте агента по продаже «Дом.рф».

Земельный участок на Садовнической улице возле Кремля в Москве приобрело общество с ограниченной ответственностью «Ситизен». Площаль участка равна 1273,6 кв. м. На нем расположено 15 нежилых помещений общей стоимостью 8,8 млн рублей. На покупку объекта претендовали 4 компании — «Галс-Инвест», «Терра-Оптима», «Ситизен» и «СтройГрад» — и 1 физическое лицо. Приобретенное имущество победитель аукциона получит через пять дней после оплаты.

Отметим, Дом.рф занимается перепродажей неэффективно используемых участков правительства. Начальная цена лота составляла около 1,25 млрд рублей. «Ситизен» является агентством по недвижимости за вознаграждение или на договорной основе. Также компания занимается еще четырьмя направлениями.

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