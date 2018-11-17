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17.11.18 / 18:20 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Суд отправил под домашний арест менеджера «Райффайзенбанка»

До 14 января

Василеостровский районный суд Петербурга отправил под домашний арест менеджера по работе с корпоративными клиентами «Райффайзенбанка» Сергея Проскурина. Об этом объединенная пресс-служба городских судов сообщила в субботу.

Проскурин пробудет под домашним арестом до 14 января. Следствие считает, что он совместно с группой лиц требовал взятку у представителя коммерческой компании в размере 12 млн рублей. Проскурин получил 4 млн рублей от одного из членов группы для передачи суммы неустановленному лицу, которое должно было способствовать исключению коммерческой компании из плана по налоговой проверке.

Напомним, ранее Василеостровский суд принял аналогичное решение в отношении двух членов указанной группы. Генеральный директор «СПетроил» Павел Вилков отправлен под домашний арест до 13 января. Государственный налоговый инспектор Сергей Ермолаев – до 15 января.

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