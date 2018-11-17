Суд Петербурга отправил под домашний арест налогового инспектора за взятку в 6 млн рублей До 15 января

Василеостровский районный суд Петербурга отправил под домашний арест государственного налогового инспектора Сергея Ермолаева за взятку в 6 млн рублей. Об этом объединенная пресс-служба судов города сообщила в пятницу.

Ермолаева отправили под домашний арест до 15 января 2019 года. Следствие считает, что он в составе группы лиц заявил представителю одной коммерческой компании о передаче денег за не включение организации в план налоговых проверок на IV квартал 2018 года. Ермолаев требовал 12 млн рублей. При этом, он не имел реальной возможности повлиять на план проверок, отметила пресс-служба судов. Во вторник Ермолаев получил от представителя компании взятку в 6 млн рублей.

Отметим, ранее следствие обвиняет в сговоре с Ермолаевым генерального директора «СПетроил» Павла Вилкова. Его также отправили под домашний арест. Он будет находится под арестом до 13 января.