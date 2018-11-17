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17.11.18 / 17:49 Новости / Россия и мир / Экономика

Греф сообщил об увеличении трат россиян

Коллаж АБН

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил об увеличении трат россиян. Соответствующее заявление он сделал в субботу в интервью телеканалу «Россия-1».

По словам Грефа, доходы и зарплаты жителей России увеличились. В текущем году люди стали больше тратить и брать потребительских кредитов, отметил глава банка. Он считает, что у россиян стало больше «уверенности в этом году, нежели в прошлом».

Напомним, ранее о росте доходов населения заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. При этом, Росстат сообщил о росте номинальных зарплат россиян. Также Росстат отметил падение реальных доходов населения два месяца подряд. В сентябре падение ускорилось до 1,5%.

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