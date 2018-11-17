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17.11.18 / 16:19 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Главном штабе Эрмитажа прошло итоговое заседание Культурного форума

Пиотровский говорил о культуре и политике

Фото АБН

В атриуме Главного штаба Эрмитажа состоялось итоговое заседание петербургского Международного культурного форума. Оно прошло в субботу, передает корреспондент АБН.

На итоговом заседании выступил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он назвал культуру мостом, который соединяет народы. «Когда под мостами очень бурные воды, этим мостам не так легко устоять. Наш президент вчера напомнил, что культура сближает народы вопреки политическим разногласиям. Было много подспудных проблем политических, которые были забыты ради культурной дискуссии. Так получается, что когда кругом становится сложно, значение культуры возрастает», — сказал Пиотровский. Кроме того, он отметил, что оценка культуры в политике с каждым годом возрастает.

Напомним, Главный штаб уже несколько лет становится основной площадкой Культурного форума. В этом году он прошел в седьмой раз и собрал более 30 тыс. гостей. Официальные даты форума — 15-17 ноября, но часть мероприятий программы проходила с понедельника по среду, на некоторых площадках события под эгидой форума пройдут также в воскресенье.

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