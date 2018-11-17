«Музей советских игровых автоматов» намерен открыть филиал в Берлине Через год-полтора

«Музей советских игровых автоматов» намерен открыть филиал в Берлине. Об этом АБН сообщил директор музея Максим Минигин.

Он отметил, что музей хотят открыть в центре Берлина. «Если получится (откроемся – прим.ред.) около Чекпойнт Чарли. Оно идеально, потому что там много людей приходит не советского, но восточно-вьетнамского – огромное количество туристов, которые хотят узнать другую сторону Германии», — уточнил Минигин. По его словам, открытие может состояться через год-полтора.

В России возможно открытие «Музея компьютерных игр» в Москве, заявил Минигин. При этом, он надеется на поддержку крупного партнера для реализации этого проекта. В настоящий момент создание «Музея компьютерных игр» находится на начальной стадии. В Москве и Петербурге прошли пробные выставки на эту тематику – «кто-то даже приходил», — добавил директор «Музей советских игровых автоматов».

Отметим, «Музей советских игровых автоматов» находится в Москве и Петербурге. Ранее один из филиалов закрыли в Казани. Причина – не рентабельность проекта.