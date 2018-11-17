На Культурном форуме писатели и авторы телеграм-каналов оценят культуру и язык общения «в цифре»

17 ноября, в последний день Деловой площадки VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, российские писатели, директора по коммуникациям и представители телеграм-каналов обсудят современный язык мессенджеров и социальных сетей, последствия его влияния на людей, буллинг как вид коммуникации и культуру общения в цифровом пространстве.

В дискусcии принимают участие: вице-президент по коммуникациям Mail.Ru Group Александр Кармаев (модератор), пиcатель, основатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин, писатель Евгений Водолазкин, директор по работе с партнерами социальной сети «ВКонтакте» Константин Сидорков, а также виртуальные спикеры — авторы телеграм-каналов «Закулиска» и «Невротик».

Эксперты оценят, как онлайн-общение, ненормативная лексика, троллинг и буллинг влияют на сознание и поведение интернет-пользователей. Речь пойдет и о том, как менялась культура общения на протяжении веков, несет ли сегодня «цифра» угрозу нашему сознанию.

Специалисты сравнят культуру общения пользователей самых популярных в России социальных сетей: «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram и дадут рекомендации, как защититься от кибербуллинга (травли) в интернете.

Авторы популярных телеграм-каналов «Закулиска» и «Невротик» расскажут, как следует общаться с читателями, поделятся мнениями о целесообразности анонимных каналов, о влиянии нового языка на оффлайн-общение. Сессия включена в программу Деловой площадки VII Санкт-Петербургского международного культурного форума как общедоступное мероприятие категории «Общественный поток».

Место проведения: Российский этнографический музей, Инженерная ул., 4/1, Санкт-Петербург

Программа: 17 ноября, 13:00 — 14:30 — дискуссия «Культура» общения в цифровом пространстве»

VII Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 15 по 17 ноября 2018 года. Организаторы форума — Правительство Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга.

Деловая площадка форума ежегодно становится местом притяжения ведущих специалистов в области культуры и образования, представителей государственной власти, политиков и бизнесменов, глав национальных и международных организаций, объединений и союзов, экспертов и лидеров мнений.