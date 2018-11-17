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17.11.18 / 15:05 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть / Россия и мир

Новым послом «Русских сезонов» стал режиссер Андрей Кончаловский

По его мнению, цивилизационная сила России заключена в том, что ценности культуры для россиян являются незыблемыми

Фото АБН

Послом международного культурного проекта «Русские сезоны» стал режиссёр Андрей Кончаловский. Об этом в субботу объявил министр культуры России Владимир Мединский на итоговом заседании петербургского Международного культурного форума, передает корреспондент АБН.

Кончаловский отметил важность начинаний Культурного форума и «Русских сезонов». Режиссер вспомнил слова писателя Умберто Эко о том, что современная цивилизация лишает людей памяти. «Важная функция России — препятствовать амнезии и тому, что укорачивается память», — сказал Кончаловский. По его мнению, цивилизационная сила России заключена в том, что ценности культуры для россиян являются незыблемыми.

Напомним, в мае этого года было объявлено, что послами «Русских сезонов» 2018 года стали пианист Борис Березовский, балетмейстер Николай Цискаридзе и театральный режиссер Валерий Фокин. «Русские сезоны» этого года прошли в Италии и собрали 6 млн зрителей на 400 мероприятиях. Следующие «Русские сезоны» пройдут в Германии.

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