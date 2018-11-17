На Культурном форуме в Петербурге вручили премию Луначарского Денежный эквивалент премии 250 тыс. рублей

На VII Международном культурном форуме в Петербурге вручили премию имени Анатолия Луначарского. Церемония состоялась в субботу в атриуме Главного штаба Эрмитажа, передает корреспондент АБН.

Как сказал министр культуры России Владимир Мединский, эту премию создали для поощрения тех работников сферы культуры, кто «обычно не попадает под софиты». Премия была учреждена дирекцией петербургского Международного культурного форума для поощрения работников культуры, не являющихся представителями творческих профессий. Согласно регламенту, на премию не могут быть выдвинуты руководители учреждений культуры и их заместители.

В номинации «Работник музея» в 2018 году наградили Ирину Вановскую, старшего научного сотрудника, начальника редакционно-издательского отдела Музея-усадьбы С. В. Рахманинова «Ивановка» в Тамбовской области. «Работником театра» назвали Андрея Долгих, начальника электроосветительного цеха Томского областного ордена Трудового Красного Знамени театра драмы. В номинации «Библиотекарь» отметили Нину Авдееву, начальника управления функционирования и мониторинга клиентского сервиса Российской государственной библиотеки.

В номинации «Работник культурно-досугового учреждения» награду получила Татьяна Щерба, заведующая отделом организационной, информационно-аналитической работы Центра народного творчества Крыма. В номинации «Преподаватель учреждения высшего, среднего специального образования или учреждения дополнительного образования детей в области культуры» премию вручили Татьяне Барановой, преподавателю хореографии детской школы циркового искусства город Арсеньев Приморского края. В номинации «Работник цирка» награду вручили дважды. Премию Луначарского в этой номинации присудили Ангелине Кругляковой, репетитору цирковых номеров Волгоградского государственного цирка и Геннадию Смирнову, инспектору манежа Тульского государственного цирка.

В номинации «Работник концертной организации» премию получил Владимир Захаров, советник по концертной работе при ректоре Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. «Работником киностудии или кинопроката» стала Елена Муратова, ведущий методист по составлению программ ГБУК «Киноцентр» Владимирской области. В номинации «Работник фольклорного, этнографического, научно-исследовательского центра по изучению народной культуры» награду дали Людмиле Марченковой, заведующей отделом традиционного народного творчества республиканского Дома народного творчества республики Мордовия.

Премию имени Анатолия Луначарского вручают в четвертый раз. Номинировать работников могут органы государственной власти по представлению учреждений культуры или местных органов власти, а также учреждения культуры федерального подчинения. Денежное содержание премии – 250 тыс. рублей.