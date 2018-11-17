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17.11.18 / 19:27 Новости / Россия и мир / Экономика

Правительство утвердило методику расчета для оценки эффективности властей в регионах

Ее начнут применять с 2020 года

Правительство России утвердило методику расчета девяти показателей для оценки эффективности властей в регионах. Соответствующее постановление опубликовано в субботу на сайте правительства.

Согласно документу, региональных властей будут оценивать по коэффициенту доступности жилья, объему инвестиций в основной капитал на душу населения и количеству дней с нарушением по снабжению водой. Также будут учитываться соотношение среднедушевых доходов населения и соотношение среднедушевых расходов население на оплату ЖКХ к стоимости фиксированного набора основных потребительских услуг и товаров. Кроме этого, среди показателей эффективности доля утилизированных твердых коммунальных отходов от общего объема этих отходов, доля нормативно очищенных сточных вод от общего объема, плотность сети автомобильных дорог общего пользования и качество оказания услуг организациями социальной сферы.

Новые показатели начнут применять с 2020 года. Затем их задействуют при оценке темпов наращиваний экономического потенциала территорий.

Отметим, ранее показатели эффективности дополнялись в 2015 году. Тогда в список включили один показатель. Это уровень содействия развитию конкуренции на основе стандарта развития конкуренции в регионах.

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