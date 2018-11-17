ГУ МЧС по Петербургу предупредило об усилении ветра в воскресенье

ГУ МЧС по Петербургу предупредило об усилении ветра в воскресенье. Соответствующий прогноз спасатели опубликовало в субботу.

Согласно сообщению, в воскресенье будет облачная с прояснениями погода. Днем местами будет небольшой дождь. Скорость ветра составит 7-12 м/с, порывы будут достигать 17 м/с. Температура воздуха составит +3…+5 градусов по Цельсию.

Отметим, ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды в Петербурге с 13 ноября. Синоптики прогнозировали облачность и дожди. Также ожидался мокрый снег.