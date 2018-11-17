Метрополитен Петербурга закрыл один вестибюль станции «Площадь Восстания» на выходные Из-за ремонта эскалатора

Метрополитен Петербурга закрыл один вестибюль станции «Площадь Восстания» на выходные. Об этом организация сообщила в субботу.

Закрыть вестибюль «Площадь Восстания-1». Он не будет работать до 19 ноября. Причина – ремонт эскалатора.

Напомним, накануне метрополитен сообщил о ремонте эскалатора на станции «Ломоносовская». Работы начнут в понедельник. Они изменят время работы станции. Кроме этого, изменится режим работы вестибюлей «Технологического института».