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17.11.18 / 10:57 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Метрополитен Петербурга закрыл один вестибюль станции «Площадь Восстания» на выходные

Из-за ремонта эскалатора

Фото АБН

Метрополитен Петербурга закрыл один вестибюль станции «Площадь Восстания» на выходные. Об этом организация сообщила в субботу.

Закрыть вестибюль «Площадь Восстания-1». Он не будет работать до 19 ноября. Причина – ремонт эскалатора.

Напомним, накануне метрополитен сообщил о ремонте эскалатора на станции «Ломоносовская». Работы начнут в понедельник. Они изменят время работы станции. Кроме этого, изменится режим работы вестибюлей «Технологического института».

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