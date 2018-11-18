На саммите АТЭС не смогли достигнуть соглашения по итоговой декларации Причина – торговые разногласия

Участники саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не смогли достигнуть соглашения при принятии итоговой декларации. Об этом в воскресенье сообщил премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи Питер О’Нил.

Как передает ТАСС со ссылкой на секретариат АТЭС, из-за существенных разногласий делегатов декларация принята с исключением спорных пунктов. Документ будет опубликован позже.

Между тем Associated Press сообщает, что итоговую декларацию не смогли согласовать из-за разногласий по вопросам торговли. Агентство отмечает, что в частности речь идет о разногласиях между США и Китаем.

Добавим, АТЭС был образован в 1989 году. В нем участвуют 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Россия. В этом году саммит принимает Папуа — Новой Гвинея. Следующая встреча намечена на ноябрь 2019 года в Чили.