Более 2,6 тыс. спортсменов приняли участие в «Гатчинском полумарафоне» На дистанциях 10 км и 21 км

Более 2,6 тыс. спортсменов из девяти стран приняли участие в IX «Гатчинском полумарафоне». Об этом в воскресенье рассказали в правительстве Ленобласти.

Атлетам были предложены на выбор две дистанции: 10 км и 21 км. Трасса проходила по центральным улицам города, вокруг исторических достопримечательностей, а также по лесным маршрутам.

В этом году организаторы полумарафона получили сертификат от Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS). Результаты спортсменов будут признаны Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

Добавим, в августе в Петербурге прошел полумарафон «Северная столица». Забег проходил в центре города по маршрутам протяженностью 10 км и 21,1 км. В полумарафоне приняли участие около 2,5тыс. человек.