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18.11.18 / 17:39 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге задержали участника пикета в поддержку крымских татар

Задержан еще один активист

Фото АБН

Полиция задержала активиста Евгения Тарасова, который стоял в одиночным пикете в поддержку крымских татар в центре Петербурга. Это произошло в воскресенье.

По данным «ОВД-Инфо», активиста якобы задержали за отказ показать паспорт. Издание добавляет, что полиция также задержала участника «Бессрочного протеста» Дмитрия Дорохина. Тарасов также является активистом «Бессрочного протеста».

Обновление: Как передает «ОВД-Инфо» со ссылкой на «Группу помощи задержанным», обоих активистов отпустили из отдела полиции без протоколов.

Добавим, пикет проводился в рамках акции «Стратегия-18». Это бессрочная акция в поддержку крымских татар. Активисты проводят ее ежемесячно с 2016 года.

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